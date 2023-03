Altro forfait per l'Italia di Roberto Mancini. Gli esami a cui si è sottoposto Federico Dimarco hanno confermato la necessità per l'esterno dell'Inter di fermarsi e non essere a disposizione per questi impegni.



Al suo posto il ct ha scelto di convocare Emerson Palmieri del West Ham. Il calciatore raggiungerà Coverciano nella tarda serata di oggi.