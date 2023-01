"Ho deciso di smettere di fare atletica leggera”, così Andrew Howe, ospite nella prima puntata dell’anno di Verissimo, a 37 anni annuncia il suo addio alle competizioni: “Ho fatto questa scelta perché voglio scoprire ancora di più me stesso come persona e non solo come atleta. Non smetterò mai di allenarmi, lo sport rimarrà parte integrante della mia vita e non sparirò mai da quest’ambiente”.