L’ultima vittoria risale a più sette mesi fa, poco prima del doppio flop contro la Svezia. L’Italia si lascia alle spalle l’amarezza per l’esclusione mondiale e si avvia verso l’inizio di un nuovo capitolo, sotto la gestione di Roberto Mancini. Il debutto del nuovo ct, lunedì prossimo contro l’Arabia Saudita, si apre sotto i migliori auspici di bookmaker e scommettitori: al Kybunpark di San Gallo, la vittoria azzurra si gioca a 1,20 sul tabellone 888sport.it, in netto vantaggio sia sul pareggio (6,00), sia sul segno «2« (13,00). Altrettanto sbilanciate le previsioni di chi è andato al banco, visto che il 90% delle giocate è andato sull’Italia; il 7% ha previsto un esordio “a rilento” con il pareggio e si fermano al 3% le preferenze per la squadra di Pizzi. Sono sette gli Under consecutivi messi in fila dagli azzurri, ma stavolta i quotisti puntano sull’Over (a 1,75), mentre un’altra partita da meno di tre reti complessiva pagherebbe 2,02. In porta Donnarumma prenderà il posto di Buffon: la possibilità di mantenere la porta inviolata («Under 0,5 squadra ospite») è a 2,50.