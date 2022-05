Finalissima in arrivo a Wembley, dove Italia e Argentina - vincitrici di Europei e Copa America - si giocheranno domani lo speciale trofeo. Gli uomini di Mancini provano a mettersi alle spalle l’esclusione dal Mondiale ripartendo con un nuovo percorso, con l’Albiceleste che arriva alla sfida di Londra con un umore ben diverso e la certezza di partecipare alla rassegna in Qatar. Un fattore che nell'equilibrato pronostico dei bookmaker fa partire leggermente favoriti gli uomini del ct Lionel Scaloni: il successo di Messi e compagni oscilla tra il 2,55 e il 2,60t. La vittoria dell'Italia è comunque subito dietro, tra 2,85 e 3, mentre per il pari l'offerta è tra 3,00 e 3,05. Nettamente avanti l’Under (la scommessa su massimo due reti complessive) quotato a 1,53, mentre l’Over è alto a 2,45. In attacco Mancini dovrebbe schierare Gianluca Scamacca come punta del suo tridente: per l’attaccante del Sassuolo il gol vale 2,75, mentre la prima rete è offerta tra 6 e 8. L’Argentina si presenterà invece con l’interista Lautaro Martinez, la cui rete è più probabile, con un'offerta a 2,50. Partirà con molte probabilità dalla panchina Paulo Dybala, reduce dall’addio alla Juventus e nel mirino di Inter e Roma. Una sua rete, però, pagherebbe 3,75.