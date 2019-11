Italia-Armenia è l'ultima gara per gli Azzurri nel girone di qualificazione alla fase finale di Euro2020. Reduce dal record di 10 vittorie consecutive, il ct Mancini dà una chance a Immobile. Intanto la Figc si sta muovendo per organizzare un paio di amichevole di lusso in primavera: tra le possibili avversarie ci sono Inghilterra e Germania, favorite su Francia e Portogallo.



Italia-Armenia (ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno)

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa. CT Mancini.

ARMENIA (5-4-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan, Vardanyan; Karapetyan. CT Khashmanyan.

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo).