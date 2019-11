Ultimo impegno nelle qualificazioni ad Euro 2020 per l’Italia che, dopo la netta vittoria di venerdi contro la Bosnia, affronta questa sera alle 20.45 al Renzo Barbera di Palermo l’Armenia. Gli azzurri sono già qualificati, ma inseguono l’11esima vittoria consecutiva. Mancini ha già superato Pozzo, e vuole continuare una striscia di risultati record. L’Italia sarà inoltre testa di serie nel sorteggio per la fase finale degli Europei.



Mancini darà un’opportunità dal 1’ minuto a Federico Chiesa, a destra nel tridente d’attacco completato da Immobile e Zaniolo. In mediana spazio a Tonali con Jorginho e Barella, tra i pali invece ci sarà Sirigu. Indisponibile invece tra le fila dell’Armenia il trequartista della Roma Mkhitaryan, ancora in ripresa dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per più di un mese.



NUMERI E STATISTICHE - Sono 3 i precedenti tra Italia e Armenia: oltre alla vittoria per 3-1 degli azzurri all'andata, le due squadre si sono affrontate anche durante le qualificazioni per i Mondiali 2014: l’Italia vinse 3-1 in trasferta, in casa invece finì 2-2 con le reti per gli azzurri di Florenzi e Balotelli. Con il successo contro la Bosnia, l’Italia ha conquistato la 10a vittoria consecutiva sotto la gestione Roberto Mancini (il primo successo della striscia, contro gli Stati Uniti nel novembre 2018). Il ct Mancini supera così Vittorio Pozzo che aveva conquistato 9 vittorie consecutive dal maggio '38 al marzo '39, anche se in mezzo c’era la vittoria nel Mondiale 1938, il secondo consecutivo per gli azzurri. L’Italia ha conquistato 9 vittorie su 9 nel girone di qualificazione per gli Europei 2020. Dal 1968 ad oggi mai era riuscita a conquistare l’en-plein di vittorie nel proprio gruppo. Nelle qualificazioni europee, inoltre, la Nazionale vanta una serie di 39 gare utili (serie aperta con 33 vittorie, le ultime 13 di fila, e 6 pareggi). Sarebbe anche la 10a vittoria nell’anno solare 2019: mai l’Italia era riuscita a trovare il successo per 10 volte nello stesso anno.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa.



Armenia (5-4-1): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Babayan, Grigoryan, Edigaryan, Barseghyan; Karapetyan.