Sarà Anthony Taylor l'arbitro per l'ottavo di finale degli Europei tra Italia e Austria. Una scelta, quella della Uefa, per la quale in molti, nell'ambiente azzurro, storcono il naso. Un fischietto inglese a Wembley, pochi giorni dopo la polemica a distanza tra il primo ministro Johnson e Draghi, che spinge per spostare la final four in una città diversa da Londra, in questi giorni travolta dalla variante Delta, che ha fatto schizzare nuovamente i dati sui contagi. Un caso? A pensar male si fa peccato ma quasi sempre si indovina​, diceva Andreotti. Di certo l'ex guardia carceraria, che si avvicinato al mondo degli arbitri su invito della mamma, avrà gli occhi addosso.



PRECEDENTI - Per Taylor, 42 anni, si tratta della terza direzione arbitrale in questi Europei. Era lui il fischietto di Danimarca-Finlandia 0-1, partita giocata il 14 giugno e passata alla storia della competizione per il malore accusato Christian Eriksen. Cinque giorni dopo, Taylor è stato poi designato per Portogallo-Germania 2-4. In carriera l'arbitro inglese ha già incrociato in tre occasioni gli Azzurri: l'ultima volta è successo il 14 ottobre nell'1-1 di Bergamo in Nations League contro l'Olanda, l'ultimo match nel quale gli uomini di Mancini hanno preso gol. In precedenza Taylor aveva fischiato con l'Italia in campo l'8 giugno 2019, nel successo 3-0 ad Atene contro la Grecia, in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2020, e l'1 giugno 2018, in un'amichevole persa per 3-1 a Nizza contro la Francia.