Vincere per continuare a sognare in uno stadio che per la prima volta dall'inizio degli Europei non sarà nostro.affronteràin Inghilterra nella cornice di Wembley a partire dalle 21 per gliUna partita importantissima e da dentro o fuori come tutte quelle che ci attenderanno se dovessimo passare il turno con l'obiettivo finale di tornarci a Wembley dove si disputeranno semifinali e finali. Uno stadio in cui la Nazionale non ha potuto fare la rifinitura, negata dagli organizzatori, per non sovraccaricare il manto erboso.riproporrà la formazione tipo al netto di Florenzi e Chiellini, mentre il ct degli Austriacipunterà tutto su Sabitzer e Alaba..L'Italia è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro l'Austria (10V, 3N), l’ultima sconfitta degli Azzurri contro gli austriaci risale ad un’amichevole del dicembre 1960 (1-2). L'Italia ha vinto tutte le quattro sfide contro l'Austria tra Mondiali e Europei, tutte nella Coppa del Mondo: 1-0 nel 1934, 1-0 nel 1978, 1-0 nel 1990 e 2-1 nel 1998.(4V, 3P). Di questi sette pareggi, cinque si sono conclusi con la lotteria dei rigori (2V, 3P), uno con il lancio della monetina e l'altro con la finale spareggio, poi vinta.egli Europei e la prima in questa fase di un grande torneo a partire dai Mondiali del 1954, quando raggiunse la semifinale.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne.: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba;. Schlager, Laimer; Grillitsch, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic​