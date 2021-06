Di seguito i principali episodi da moviola di, ottavo di finale di Euro 2020. A Wembley arbitra l'inglese, coadiuvato dagli assistenti Beswick e Nunn e dal quarto uomo Scharer. Ammonito Arnautovic per un fallo duro su Barella al limite dell'area AzzurraIn ritardo e in scivolata, Immobile colpisce il portiere austriaco Bachmann, niente giallo per lui.​Hinteregger entra in modo duro su Barella: Taylor lo grazia, era un intervento da giallo.Ammonito Di Lorenzo per un fallo su Baumgartner al limite dell'area azzurra. Per proteste, ammonito anche BarellaFallo su Di Lorenzo da parte di ​Baumgartner, niente giallo per l'austriaco.- Il Var segnala il fuorigioco di Arnautovic, annullato il gol dell'Austria.