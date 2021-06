Dopo le polemiche che avevano caratterizzato, con metà Azzurri in ginocchio e metà no, e la vigilia di, né i giocatori italiani né quelli austriaci si sonoal momento del fischio d'inizio, come segno di solidarietà al movimento, parlando a Rai Sport prima del match, aveva commentato: "Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l'altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo (ndr, sembra che Chiellini dica 'nazismo' , invece di razzismo) con iniziative della Federazione".