Nero su bianco, parlano i contratti: Roberto Mancini sarà commissario tecnico della Nazionale (almeno) fino al 2022, anno dei Mondiali in Qatar. Mondiali da riconquistare a partire dall'autunno 2020, quando l'Italia ripartirà alla ricerca di quella competizione tragicamente sfuggita nel 2018. La conferma del Mancio è ora ufficiale: nel contratto con la FIGC, infatti, il ct aveva una clausola che prevedeva di liberarsi in caso di qualificazione, ma non la eserciterà.



NUOVO ENTUSIASMO - Il rinnovo fino al giugno 2022, dunque, è automatico. Mancini prosegue convinto ed entusiasta, conscio di aver risollevato un ambiente depresso dopo la disfatta del novembre 2017 a San Siro. Entusiasmo, gioventù e qualità: questi gli ingredienti portati da Mancini, che ora punta a Euro2020.



SI PENSA AL QATAR - Un pass conquistato sabato sera nella sfida dell'Olimpico contro la Grecia. Già, l'Olimpico, lo stesso impianto delle Notti Magiche di Italia '90 e che ospiterà le prime gare della manifestazione azzurra la prossima estate. Il Mancio ci crede, confida nel suo nuovo blocco azzurro e guarda con interesse ai giovani talenti che sbocciano in Serie A: da Tonali a Castrovilli, nuove linfe per un ct che resterà azzurro fino al 2022.