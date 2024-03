Italia, Barella: 'A prescindere dal modulo, è un nuovo inizio. Il gol? Avevo da parte un po' di energie'

Nicolò Barella esce dalla sfida tra Italia e Ecuador con una grande prestazione messa a referto e un gol con cucchiaio alla Totti a scavalcare il portiere avversario fissando il risultato sul 2-0. Non a caso con questa rete Barella sale a 9 sigilli in nazionale, eguagliando i numeri del "Pupone" in maglia azzurra. Intervenuto sui canali della Rai, il centrocampista dell'Inter ha dichiarato:



IL GOL - "Mi ero tenuto un po' di energie per lo sprint finale. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' troppo per quelle che sono le nostre qualità, ma la sofferenza mi ha aiutato per regalarmi quella gioia".



NUOVO MODULO - "A prescindere dal modulo è un nuovo inizio, stiamo prendendo le misure e stiamo migliorando. Stiamo creando un bel gruppo con ragazzi che si vogliono aiutare a vicenda e questa è la cosa più bella. Senza quello non ci sarebbe nulla".