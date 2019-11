Nicolò Barella, centrocampista dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita vinta 9-1 contro l'Armenia: "Sono felice per il gol ma soprattutto per i compagni e chi ha esordito oggi e trovato il gol. Siamo un bellissimo gruppo, ci stiamo divertendo e vogliamo continuare così. Il pubblico ci mostra sempre affetto, e questa era la cosa più importante e difficile".



SEMPRE PIU' CONFIDENZA CON IL GOL - "Speriamo, ma non lo diciamo!"



CONTE ARRABBIATO PER IL MINUTAGGIO? - "No, penso che il mister sia contento sia per me che per Biraghi anche perché queste sono esperienze internazionali che ci servono".



QUANTO MANCA RISPETTO ALLE GRANDI - "Siamo un gruppo più giovane degli altri, abbiamo meno esperienza ma magari la spensieratezza ci porterà a fare qualcosa di grande, e magari ci aiuteranno anche quelli più esperti".