Insieme al ct Luciano Spalletti, c'èNicolòa presentare Ucraina-Italia, sfida chiave per la qualificazione a Euro 2024 che andrà in scena domani sera alla BayArena di Leverkusen."C'è stato poco tempo per recuperare, ma quando giochi partite così importanti trovi energie che molto spesso non pensi di avere. Siamo pronti per la partita di domani, siamo carichi"."Siamo abbastanza abituati a giocare diversi campi, in diversi stadi. E' una gara talmente importante che questo aspetto va in secondo piano"."L'importanza è la stessa, questa partita può farci staccare il pass per gli Europeo per difendere il titolo. La gara con la Nord Macedonia ci ha dato la possibilità di avere il destino tra le nostri mani e questo è sempre un vantaggio"."Sicuramente quando inizia un nuovo percorso c'è sempre bisogno di tempo e in Nazionale ce n'è poco per mettere a fuori le differenze. C'è stata subito grande disponibilità da parte del gruppo. Vogliamo sempre mostrare un calcio propositivo e il fatto di aver subito due gol in due circostanze lo testimonia. Ma poi abbiamo reagito e aver vinto 5-2 è una grande iniezione di fiducia per noi"."Sì, sarei assolutamente pronto per tirarli ma ci sono rigoristi più abituati di me a calciarli. Per quanto riguarda Jorginho, i rigori si sbagliano, si segnano... Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ha fatto in questi anni, con la sua esperienza ci ha aiutato a migliorato. Possiamo solo ringraziarlo. Poi il rigorista lo decide il mister e Jorginho è un campione talmente affermato che non ha bisogno delle nostre coccole. Col mister non ne abbiamo parlato"."E' molto più facile gestire la partita quando c'è un risultato acquisito, proveremo a vincere e a mettere la partita sui nostri binari. Ottenere altri tre punti sarebbe un ulteriore step di fiducia, vincere una gara non è pareggiarla ma sappiamo di poterla anche pareggiare. A fine partita eventualmente non dobbiamo per forza inseguire il successo, ma sempre meglio provare a vincerla subito".