Tra i veterani di questa disciplina, che costituiscono l’ossatura della squadra Azzurra,, al loro esordio in questa Nazionale: i due portieri, laureatosi campione d’Italia ad inizio agosto con il Pisa Beach Soccer edel Catania Beach Soccer, con cui ha vinto quest’anno la Coppa Italia. Infine, un giovane fa capolino nella realtà Azzurra: si tratta di, attaccante del Viareggio Beach Soccer che questa estate ha vinto la prima edizione del Campionato Under 20 organizzato dalla LND. Tommaso si è fatto notare per le sue qualità tecniche e l’innato senso del gol: infatti, è stato consacrato miglior giocatore del torneo giovanile e secondo realizzatore con 11 reti in 6 gare.Portieri: Leandro Casapieri (Pisa Beach Soccer), Sebastiano Paterniti Barbino (Catania BS);Difensori: Alessio Frainetti (Terracina BS), Alessandro Miceli (Sambenedettese BS);Esterni: Josep Junior Gentilin (Napoli BS), Marco Giordani (Terracina BS), Simone Marinai (Viareggio BS), Dario Ramacciotti (Catania BS);Attaccanti: Tommaso Fazzini (Viareggio BS Under 20), Gabriele Gori (Catania BS), Francesco Fabio Sciacca (Catania BS), Emmanuele Zurlo (Catania BS).I Gironi dell’EuropeoGruppo 1: Russia, Spagna, Bielorussia e PoloniaGruppo 2: Portogallo, ITALIA, Svizzera e Ucraina(14.15 italiane, diretta Sky Sport)(14.15 italiane, diretta Sky Sport)(16.45 italiane, diretta Sky Sport)Domenica 12 settembre, Finali, dal primo all’ottavo posto (diretta Sky Sport)