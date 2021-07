Sale la tensione. Manca sempre meno all'inizio di Italia-Belgio, sfida che vale l'accesso alla semifinale dell'Europeo e l'Allianz Arena inizia a riempirsi. Saranno circa 14.500 i tifosi, il 25% della capienza per le note norme anticovid.Ci credono, vogliono battere una grande come l'Italia e continuare la corsa verso il primo titolo della storia. "Oggi si gioca la vera finale dell'Europeo" dice Adrien, gli fa eco Sylvan, che non si fida degli Azzurri:Una generazione d'oro, quella del Belgio, che ha regalato spettacolo negli ultimi tre anni, ma che ancora non ha concretizzato nulla. C'è tensione tra gli uomini di Martinez, non tra i tifosi, che hanno cantato, ballato e scherzato a Marienplatz, cuore pulsante di Monaco di Baviera, e nella zona vicino allo stadio, il cui accesso è consentito solo a chi è in possesso di un tampone negativo nelle ultime 24 ore.Del popolo azzurro che colorerà lo stadio del Bayern Monacoche si sono schierati a favore del Belgio. Sono in molti anche quelli arrivati dall'Italia, addirittura da Trapani: "Siamo arrivati stamattina presto" ci ha raccontato un supporters con la maglia di Ciaramitaro "Il nostro amore è infinito, seguiamo l'Italia ovunque". Toccherà anche a loro spingere gli Azzurri verso la semifinale.