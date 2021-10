Alle 15 gli Azzurri campioni d'Europa scendono in campo contro il Belgio a Torino per la finalina di Nations League. La partita sarà diretta dal serbo Jovanovic, coadiuvato dai connazionali Stojkovic e Mihajlovic. il quarto uomo è Simovic, mentre al var c'è il tedesco Fritz. Calciomercato.com è pronto ad analizzare gli episodi dubbi del match.



64' RIGORE PER L'ITALIA - Castagne atterra Chiesa in area di rigore, entrando in ritardo sull'uomo. Giusto il rigore per l'Italia.