Andrea Belotti, attaccante dell’Italia, ha parlato così alla vigilia della sfida con il Galles: “Sono contento per Immobile quando fa gol e aiuta la squadra a vincere. Qui rappresentiamo una nazione, tutti andiamo nella stessa direzione, se segna e vince siamo tutti felici. Siamo in 26, se vogliamo arrivare fino in fondo serve l’aiuto di tutti. Mancini è preparato, sa fare le scelte giuste. Arrivare secondi? Non sarebbe umiliante. L’obiettivo era passare il turno e ci siamo riusciti con una giornata d’anticipo”.



ESORDIO - “Spero di essere titolare, sarebbe un sogno. Per ora non sappiamo niente, dipendiamo dalle scelte del mister. Alla prima partita sono subentrato ed è stato emozionante. Per la gente, per la partita. Partecipare all’Europeo, da titolare sarebbe favoloso”.



ITALIA SENZA GRANDE CENTRAVANTI - “L’abbiamo sentita questa cosa, ma io e Ciro siamo concentrati, non siamo infastiditi. E’ vero che i gol sono importanti, ma un attaccante deve essere utile alla squadra e se la squadra gira grazie l'attaccante vuole dire che è il risultato è comunque positivo".