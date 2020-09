Andrea Belotti, attaccante del Torino e della Nazionale, parla a Rai Sport dal ritiro di Coverciano: "Se sono preoccupato per i nuovi contagi? Un po' sì perché comunque in una squadra di calcio c'è sempre un contatto con altri giocatori, il rischio di contagiare e contagiarsi c'è. Penso che bisogna attenersi a tutte le precauzioni che stiamo seguendo, anche in nazionale stiamo facendo tamponi e test, perché siamo sempre a contatto tra di noi e basta veramente poco".



SU IMMOBILE - "Se gli ho fatto i complimenti per la Scarpa d'Oro? Sì, certo. È un motivo d'orgoglio per noi italiani, perché un giocatore che vince questo trofeo, fa 36 gol ed eguaglia il record in campionato è un motivo d'orgoglio per se stesso ma anche per tutti i suoi compagni, in nazionale e nel club. La rivalità in azzurro continua? Sì, ma le scelte spettano al mister: è bravo e sa fare letture importanti".