Andrea Belotti, attaccante dell'Italia, ha commentato alla Rai il successo sul Liechtenstein: "Mi porta bene giocare qui, ho fatto due gol la volta scorsa e due oggi. Sono molto contento, soprattutto della prestazione della squadra. Abbiamo cercato di fare ciò che chiedeva il mister, nel secondo tempo ci siamo riusciti meglio e s'è visto. Immobile? Non siamo rivali. Siamo amici. Siamo in camera insieme, sempre insieme, sia in nazionale che fuori. E' una persona speciale per me, che va oltre il nostro lavoro".