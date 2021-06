Andrea Belotti, all'interno della trasmissione Sogno Azzurro, parla dell'Italia in vista degli Europei: "Stare qui insieme è come stare in una grande famiglia. I risultati parlano per noi. Vincere tutte le gare del girone non è un caso. Vuol dire che siamo sempre migliorati, senza fare passi falsi. Ed è merito di tutti: giocatori, staff e il ct. Mancini ha dato una impronta specifica e ognuno di noi grazie a lui si sente importante. Appena sono arrivato pensavo di trovarmi a disagio. Poi ho avuto la fortuna di trovare Immobile con cui avevo giocato a Torino e mi ha dato una grossa mano. Abbiamo un rapporto bellissimo che va oltre il calcio. Basta uno sguardo per capirci, non importa parlarci. L’appartenenza è qualcosa di unico, che si prova quando si indossa la maglia della Nazionale. E’ qualcosa di speciale".