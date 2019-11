Andrea Belotti, attaccante dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Quando Mancini mi dà la possibilità cerco di fare il massimo. Oggi sono contento per il gol e per la prestazione di squadra. Immobile è un grande attaccante, non è un rivale, è un amico, credo che l'Italia abbia bisogno non solo di un attaccante. Dopo questa partita non mi sento in vantaggio su Immobile, io cerco solo di farmi trovare pronto. Le dieci vittorie sono una bella cosa per il gruppo, vincere aiuta sempre a vincere, ma i veri record sono altri. Mancini è il segreto? Ha dato un'impronta, delle idee chiare e precise. Siamo ripartiti con una filosofia che non è scontata".