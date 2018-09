Il giocatore della Nazionale Italiana e della Fiorentina Marco Benassi sta parlando in conferenza stampa nel raduno di Coverciano in vista degli impegni di Nations League contro Polonia e Portogallo.

Le dichiarazioni del centrocampista:"Sono venuto qui per dare il massimo. Penso a far bene durante l'allenamento""Sicuramente da quando sono in Serie A è il momento migliore. Ho cambiato qualcosa a livello mentale, conoscevo già il gruppo e le indicazioni dell'allenatore. Continuare a segnare così sarà difficile, ma sono portato a giocare in fase offensiva con le mie caratteristiche""Vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno, quindi entrare in Europa. Da qui a maggio c'è tempo, pensiamo gara dopo gara""Mi ha chiamato subito per dire di stare in camera insieme (ride, ndr)""Quando non venivo convocato dicevo che probabilmente dovevo fare qualcosa in più. In queste prime partite l'ho fatto, credo""Imprecazione durante la partita, non è inusuale. Le immagini sono state verificate, caso chiuso"