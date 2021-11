L'Italia va agli spareggi dopo il pareggio in casa dell'Irlanda del Nord, Domenico Berardi parla a Rai Sport al termine dell'incontro: "Sapevamo che venire a giocare qua era difficile, abbiamo dato tutto. Spiace non aver chiuso prima il girone. E' un momento difficile, ora ci rimbocchiamo le maniche e aspettiamo il playoff di marzo per dare il massimo e andare ai Mondiali. Spirito di Euro 2020? Lo spirito c'è sempre stato. E' un momento difficile, il calcio è così: a volte ti gira un po' di fortuna e altre un po' meno. Ora dobbiamo pensare al playoff e cercare di qualificarci in tutti i modi. Anche noi ci teniamo tantissimo, daremo il massimo e sono sicuro che ce la faremo".