, autentico campione sul campo, sempre inadatto quando è l’ora delle scelte (proprie) o delle decisioni (altrui). Dopo aver detto no, una vita fa, alla Juventus (credo per questione di tifo), l’estate scorsa aveva sguinzagliato il suo agente per un accordo che lo portasse in bianconero.Affare quasi fatto per tutti, tranne che per Giovanni Carnevali. La Juve ha aspettato troppo a chiudere (voleva vendere qualcuno prima di versare i trenta milioni pattuiti) eIl quale, però, al rientro dopo l’ammutinamento, segna due gol. Tuttavia il nuovo c.t., mal consigliato da Dionisi, pensa, che non abbia sufficienti minuti nelle gambe., sostituto naturale di Politano e dello sgangherato Zaniolo, e convoca Orsolini, assente in azzurro da tre anni., vede di più la porta, salta con maggiore frequenza l’avversario, ha esperienza e conoscenze collaudate in Nazionale, con la quale è diventato campione d’Europa.Speriamo che domani sera, a San Siro, qualcuno segni almeno un gol in più dell’Ucraina (magari lo stesso Orsolini) e che, dalla prossima, anche Spalletti abbia più tempo per valutare e scegliere bene.