Domenico Berardi, attaccante dell'Italia, è intervenuto a Rai Sport dopo la vittoria contro il Belgio in Nations League: "Ci tenevamo a far subito bene. Con la Spagna in undici ce la saremmo giocata. Ci tenevamo a vincere, era importante per il ranking e siamo contenti così. L'attacco? Davanti siamo tutti grandissimi giocatori. A me piace svariare per il campo, il mister ci chiedeva questo: l'ho fatto abbastanza bene, ma l'importante era vincere e dare un segnale. Lo abbiamo fatto. Svizzera? Ci prepareremo nel migliore dei modi, lo sappiamo che dobbiamo fare una grande partita ma sono sicuro che la faremo".