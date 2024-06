Italia, Bergomi: "Quanti errori di Spalletti, fin dalle convocazioni. Non siamo peggio della Svizzera..."

un' ora fa

Addetti ai lavori e non, tutti hanno commentato l'uscita dagli Europei dell'Italia dopo la sconfitta contro la Svizzera. Tra questi non poteva mancare il campione del mondo 1982 e ora opinionista, Beppe Bergomi. A Sky, l'ex difensore dell'Inter ha analizzato la situazione degli azzurri e trovato alcune falle nella gestione di Spalletti. Ecco le sue parole.



L'ANALISI - "Non siamo questi! Qui c’è gente che ha fatto finale di Champions con l’Inter, i due della Roma hanno fatto finale di Europa League, Scamacca ha vinto l’Europa League. Ma Ndoye del Bologna è più forte di Chiesa? Scamacca è meno forte di Embolo? Hai Donnarumma in porta. E’ il contesto che non funziona, i giocatori non sono stati messi in condizione di rendere. Se convochi 10 difensori hai in testa la difesa a 3, uomo su uomo, lo sappiamo fare, oggi arrivi qui e giochi con Barella centro-sinistra e lui gioca a destra, Darmian a sinistra, ma fagli fare il quinto… bisognava metterli nelle loro posizioni. Ha lasciato fuori giocatori di piede mancino come Politano ed Orsolini. Poteva spostare così Chiesa dall’altro lato. Dalle convocazioni già non ho capito le scelte".