Federico Bernardeschi ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano. Dopo essere sceso in campo nella giornata di ieri per l'allenamento pomeridiano, oggi è stato confermato il risentimento muscolare. Da valutare se verranno convocati giocatori al posto del classe '94.



Una brutta notizia per il ct Roberto Mancini, che aveva trovato in lui, Insigne e Chiesa un tridente affidabile che stava facendo risorgere la Nazionale nel gioco. Nel pomeriggio, gli Azzurri scenderanno in campo per un allenamento a porte chiuse.



IL COMUNICATO - La Figc ha diffuso un comunicato sulle condizioni dell'esterno: "Federico Bernardeschi ha lasciato il ritiro di Coverciano. Il calciatore della Juventus salterà le sfide con Portogallo e Stati Uniti a causa di un risentimento agli adduttori e nelle prossime ore farà rientro al proprio club per sottoporsi alle cure del caso".