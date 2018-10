L'attaccante dell'Italia Federico Bernardeschi ha parlato a Rai Sport al termine dell'amichevole contro l'Ucraina: "Dispiace non aver vinto, nel primo tempo le palle gol nitide sono state tante mentre loro hanno segnato alla prima occasione. Grande Italia comunque, meritavamo di più ma ci manca un po' di concretezza. Ho visto una squadra cresciuta in ogni caso".