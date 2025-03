Italia bipolare, Spalletti autolesionista: il goal di Musiala non si era mai visto, Donnarumma Paperone e Paperino

Redazione Calciomercato

Da un lato inorgoglisce, dall’altro fa ancor più arrabbiare per come è stato l’avvio diAlla fine rest. Sarebbe stata magari una vittoria,. Pensate un po’… Eppure c’era stata. A tratti perfino. Anche tatticamente con la partenza dal basso, sì, che più dal basso non si poteva. Questo è stato, nel tragicomico primo tempo di Dortmund. Sportivamente tragico perché c’era un divario enorme tra noi loro, i tedeschi non esattamente al top del Mondo. Ma avvio anche

E dal protagonista di questo episodio tragicomico partono i giudizi sui singoli.Donnarumma offre tutto il suo repertorio di campione, ma ancheperché, mica dall’altra parte dello stadio…. Del trio difensivo Gatti è quello sembra andare più in affanno nel palleggio, ma pure quello che se la cava meglio nei compiti difensivi.dal rigore provocato in poi. Lo stesso Bastoni, restituito al suo ruolo naturale, si arrangia pur senza brillare.

Di Lorenzo nel primo tempo boccheggia a centrocampo, nella ripresa limita l’affanno in difesa. Del trio fulcro del gioco,. A sinistra Udogie appare acerbo e spaesato: ancora troppo giovane per questo livello?li stessi aggettivi di Udogie si possono accoppiare asostituito dopo un tempo in cui la maglia azzurra è sembrata troppo grande per un cucciolo come lui., e non solo per i gol del 3-2: al suo posto, in una partita così, neanche i grandi centravanti della storia azzurra avrebbero fatto di più. Subentrati nel secondo tempo, Politano vivacizza la fascia destra e Frattesi gioca con più motivazione rispetto agli ultimi tempi interisti.

. Perché nel primo tempo partire dal basso si poteva, forse. Ma più in basso di così, l’Italia non doveva. E anche se il risultato finale viene ammorbidito dalla doppietta di Kean e dal rigore ingiustamente tolto dal Var, resta l’impressione di una nazionale che potrebbe fare molto di più. Basterebbe, magari, non complicarsi la vita da soli, puntando in alto anziché partire dal basso