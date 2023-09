Cristiano Biraghi, terzino dell'Italia oggi impegnata contro l'Ucraina nelle qualificazioni a Euro2024, ha parlato a Sky:



"Abbiamo pressione ma per i giocatori che siamo e la qualità che abbiamo ci dobbiamo convivere. La sentiamo sempre quando indossiamo questa maglia ma siamo abituati. La pressione non sposta gli equilibri".



PERICOLI - "L'Ucraina ci aspetterà e proverà ad agire in contropiede. Ci abbiamo lavorato e siamo pronti. Già nella prima partita si è visto il lavoro di Spalletti, ti fa subito capire quello che vuole. Siamo contenti e andiamo avanti. Oggi dobbiamo vincere".