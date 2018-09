Il giocatore della Nazionale Italiana e della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto dal ritiro di Coverciano: " La fascia da capitano della Fiorentina dedicata a Davide Astori non si tocca. Se la Serie A ci multerà, pagheremo le multe. A fine stagione ho saputo del Milan ma ho parlato con Pioli e gli ho detto che io sto bene a Firenze e lui mi ha confermato che c'è un ciclo nuovo che nel giro di pochi anni ha degli obiettivi. E ho chiesto di non intavolare nessuna trattativa. Il boato del Franchi è stato molto emozionante. Partita molto difficile perché l'Udinese ha fatto di tutto per non farci giocare a calcio perché perdevano tempo e buttavano via i palloni. Un'esultanza di sfogo. Io unico Cristiano della A? Lui merita più rispetto (ride, ndr). Benassi capocannoniere? A forza di stare con me..."



