Lisa Boattin, terzino della Nazionale femminile, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Francia:



"Il nostro europeo non è finito oggi, abbiamo altre due partite per passare il turno. Non vedevamo l'ora di giocare, invece dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e ripartire dal secondo tempo. Erano ovunque, non riuscivamo a chiudere gli spazi e ci facevano male. Forse ci è mancato il coraggio, arrivavamo sempre dopo. Loro forti, ma noi non eravamo noi".



FISICITA' - "Nel primo tempo vincevano tutti i contrasti, noi forse eravamo emozionate dopo che il Mondiale ha alzato le aspettative".