Jack Bonaventura, dopo un avvio di stagione straordinario con la Fiorentina che gli è valso il ritorno in Nazionale dopo tre anni, parla in conferenza stampa dal raduno degli Azzurri a Coverciano: "Se l'Europeo è un obiettivo? Perché no. Tutto dipende dal club, se continuo così e faccio una bella stagione potrei restare in Nazionale ora che mi sono tolto la soddisfazione di esserci tornato".



"Non ho segreti - ha aggiunto il 34enne giocatore viola -. Mangio bene, vado a letto presto, mi alleno bene. Il calcio è la mia grande passione, ci tengo a fare le cose seriamente. Speravo di essere convocato anche se non me l'aspettavo dopo essere rimasto fuori dal primo raduno di Spalletti. Però il ct gioca come Italiano e quindi dentro di me sapevo che posso essere utile a questa Italia".