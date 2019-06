Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, parla a Rai Sport, dopo la sfida contro la Bosnia vinta dagli Azzurri: "Io e Chiellini in difficoltà all'inizio? Il primo tempo non riuscivamo a chiudere gli spazi nella fase di pressione, ci siamo allungati e ci muovevamo male. Così arrivavano in porta, prima sono stato bravo io e poi Sirigu. Ma abbiamo vinto una partita contro una Bosnia che è forte, vincerà partite e andrà agli Europei. E' una bella vittoria, importante, e che ci dà carattere. Già qualificati? Ci sentiremo a posto solo quando la matematica ci dirà che siamo all'Europeo, veniamo da un'esperienza negativa e vogliamo rifarci. Vacanze? Finalmente"