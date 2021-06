Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Svizzera: “L’adrenalina alimenta la voglia di fare questo lavoro. Ne ho tanta, ne abbiamo tanta. Il successo contro la Turchia non fa altro che alimentarla. Con Mancini ci sono stati tanti giocatori che hanno fatto parte di gruppo e nulla è mai andato storto. Questa è la squadra delle squadre perché è un gruppo che è felice di stare insieme".



SVIZZERA - “Merita rispetto, ha giocatori che possono metterci in difficoltà”.



FAVORITA - “Mi ha impressionato l’Inghilterra, per il sacrificio, per la voglia di portare a casa la vittoria”.



SEGRETO - “Umiltà e tenere i piedi per terra sono i segreti per fare bene. Dobbiamo azzerare tutto e fare il nostro dovere. E’ un gruppo solido, positivo, che aiuta i giovani a vivere queste partite con la giusta attenzione e tensione”.