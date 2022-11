Leonardo Bonucci, capitano dell'Italia, analizza ai microfoni di Rai Sport la sconfitta in amichevole contro l'Austria: "Non eravamo quelli di sempre soprattutto nella prima parte del primo tempo quando abbiamo sbagliato tanto permettendogli di creare occasioni mentre noi non siamo stati abbastanza cattivi nella prima occasione avuta. Queste partite ci servono per crescere e imparare".



Dove deve migliorare di più questa Italia?

"La parte da migliorare di più sono le marcature preventive, logico che avendo avuto poco tempo per stare insieme abbiamo fatto più fatica però le basi per un grande futuro ci sono. Abbiamo visto tanti talenti pronti a prendersi la scena internazionale".



Difficoltà con questo modulo?

"Quando abbiamo palla in avanti con i due centrocampisti dobbiamo essere ordinati e noi tre muoverci meglio. Ci sarà tempo per migliorare, c'è da lavorarci e capire se questa strada potrà essere quella giusta".



Amarezza per i Mondiali cominciati oggi?

"Ovvio che ci sia grande delusione e amarezza. Oggi qualcuno di noi ha guardato la gara d'esordio ed è una ferita aperta. Non possiamo però cambiare ciò che è stato ma guardare al futuro con la convinzione che questa Italia possa costruire qualcosa di importante".