Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia e della Juventus, parla in conferenza stampa di Moise Kean, in gol contro la Finlandia: "Moise è rimasto con noi, aveva parlato con Giorgio e poi l'ho fatto io. Quando ti alleni con CR7, Dybala, Douglas Costa, diventi più forte più velocemente. Spero che riesca ad attutire la pressione con grandi risposte, con i gol e prestazioni. Ha diciotto anni, così sbaglia qualcosina, ma fa parte della crescita, l'importante è che siano cose piccole e limitate. Sta capendo come si sta all'interno di un gruppo, capendo le regole".





SU CECILIA SALVAI - "​Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Cecilia Salvai. Salterà il Mondiale, so quanto ci teneva. Deve essere contenta, però, per l’affetto che le hanno dimostrato ieri e tornerà più forte di prima". Salvai, difensore centrale della Juventus femminile, è uscita ieri ko dalla sfida scudetto contro la Fiorentina.