Alla vigilia della sfida di domani contro la Grecia, Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa, iniziando dalla visita di ieri all'Ospedale Bambin Gesù: "Sono state emozioni forti e contrastanti. Chi ha vissuto quei momenti sa cosa vuol dire essere all'interno di certi reparti. I bambini sono il sorriso della vita, danno forza e speranza. Noi spesso siamo inseriti in episodi di violenza, invidia e cattiveria. Dobbiamo prendere esempio da loro, hanno sempre un sorriso nonostante le difficoltà. Con i miei figli non ne ho parlato, è meglio evitare certe cose, ma ci sono stati momenti in cui li abbiamo affrontati. Alle persone che vivono questo mondo crudele auguro di vincere le proprie battaglie".



SULLA QUALIFICAZIONE ALL'EUROPEO - "Sarebbe un'emozione, non è mai successo di raggiungere un obiettivo con così largo anticipo. Stiamo facendo un grande lavoro, sarebbe bello festeggiare con un grande pubblico. Vogliamo regalare una serata storica all'Italia".



SULLE DIFFERENZE CON UN ANNO FA - "Per tutti è stata un po' una sorpresa, abbiamo provato un nuovo modo di interpretare il calcio. Avevamo paura perché dobbiamo pressare alto e concedere alcune volte delle ripartenze. Ci abbiamo creduto, il merito è del mister. Se in campo ti diverti, è tutto più facile. Abbiamo ritrovato un'identità e riportato entusiasmo attorno alla Nazionale dopo la disfatta Mondiale".



SULLA JUVE - "Ogni tanto sono l'unico italiano alla Juve. E' una situazione particolare, c'è sempre stato un blocco, era più facile. Il gruppo però è affiatato e consolidato, è stato insieme tanti anni e ci troviamo giorno dopo giorno a meraviglia. Domani sera giocherò la 92° gpartita con la Nazionale, a prescindere da record e traguardi vogliamo regalare una vittoria e goderci la serata".