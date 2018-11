Per l'Italia di Mancini è l'ora del primo verdetto. Dopo aver scongiurato la retrocessione, agli azzurri serve assolutamente un successo, domani a San Siro contro il Portogallo, per sperare nella Final Four di Nations League. Partita di non facile interpretazione e le quote stilate dai trader di Stanleybet.it lo testimoniano. L'Italia è avanti, a 2,25, ma il «2» portoghese non è lontano, a 3,25. I nostri avversari mettono al sicuro primo posto e qualificazione anche con il pareggio, dato a 3,15, e comunque hanno a disposizione l'incontro casalingo con la Polonia, martedì prossimo, per risolvere la contesa a loro favore. Stando alle valutazioni dei bookmaker, fra Italia e Portogallo i gol non fioccheranno: l'Under è in effetti bassino, a 1,60, l'Over è decisamente più improbabile, a 2,20.