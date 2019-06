Pronostico tutto azzurro per Italia-Bosnia di domani sera, quarto match del girone di qualificazione a Euro 2020. Reduce da tre vittorie consecutive, i ragazzi di Mancini hanno la possibilità di mettere gli avversari, alla vigilia ritenuti i più pericolosi del lotto, a 8 punti di distanza. Le quote Microgame danno il successo azzurro a 1,38, mentre la vittoria bosniaca sarebbe un’impresa da 8 volte la scommessa. Malgrado la presenza in organico di giocatori come Pjanic e Dzeko, la Bosnia ha vinto solo la prima delle tre partite disputate, contro l’Armenia in casa. Poi ha pareggiato ancora in casa con la Grecia ed è uscita sconfitta sabato scorso in Finlandia. Per la caccia al secondo posto, riferisce Agipronews, ai bosniaci sarebbe utilissimo anche un pareggio, dato a 4,50. L’Italia, a parte evidenti progressi di gioco, sta palesando una invidiabile tenuta difensiva, visto che negli ultimi sei incontri disputati non ha incassato neanche un gol. Un altro “clean sheet” dell’Italia è a 1,63, mentre un gol bosniaco, quale che sia il risultato, si gioca a 2,10. Gli analisti Microgame puntano sull’imbattibilità azzurra e piazzano a quote relativamente basse l’1-0 (5,00) il 2-0 (5,00) e il 3-0 (7,50). All’opposto, s’impennano lo 0-1 (17,00) e lo 0-2 (55,00)