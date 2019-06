Torna in campo l'Italia che questa sera, alle 20.45, affronta all'Allianz Stadium di Torino la Bosnia di Miralem Pjanic e Edin Dzeko. Gli Azzurri vanno a caccia della quarta vittoria in altrettante gare di qualificazione ad Euro 2020: al momento guidano il girone J con 9 punti in 3 partite, contro i 4 ottenuti dalla Bosnia, sconfitta nel weekend per 2-0 dalla Finlandia. Pochi i dubbi di formazione per Mancini, costretto a rinunciare a Biraghi per infortunio. Sulla destra in difesa ballottaggio aperto tra Mancini e De Sciglio, con il primo favorito, per sostituire Florenzi, sulla sinistra agirà Emerson Palmieri, mentre la coppia centrale sarà formata da Bonucci e Chiellini. In mediana confermati Barella, Jorginho e Verratti, mentre in attacco Insigne sembra sicuro di un posto, con gli altri due slot divisi tra Bernardeschi, Belotti e Chiesa. La partita sarà visibile su Rai Uno in diretta alle 20.45.



PROBABILI FORMAZIONI:



Italia (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini.



Bosnia (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Vrancic. Allenatore: Prosinecki.



A CACCIA DELLA FINALE - Nel pomeriggio, alle 17.30 a Gdynia, sarà invece il turno dell'Italia Under 20 di Paolo Nicolato, opposta all'Ucraina nelle semifinali del Mondiale di categoria. Dopo i successi con Polonia (1-0) e Mali (4-2), gli azzurrini cercheranno quindi di raggiungere l'ultimo atto superando la solida Ucraina. Nicolato dovrebbe confermare la difesa a 3 e la coppia d'attacco Pinamonti-Scamacca, con Frattesi a supporto. Sulle fasce Tripaldelli e Bellanova, unico dubbio tra Del Prato e Bettella: solo uno dei due affiancherà Gabbia e Ranieri nella retroguardia. L'Ucraina di Petrakov, che difficilmente recupererà il portiere Lunin, ieri in panchina con la Nazionale maggiore, si schiererà con un prudente 5-4-1, con gli esterni Konoplia e Korniienko come armi. Assente Tsitaishvili, squalificato.

La semifinale del Mondiale Under 20 tra Ucraina e Italia sarà visibile in diretta alle 17.30 in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) e su Sky Sport Mondiali, oltre che in diretta streaming su RaiPlay e SkyGo.



PROBABILI FORMAZIONI:



Ucraina (5-4-1): Kucheruk; Konoplia, Beskorovainyi, Bondar, Popov, Kornienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh, Buletsa; Sikan. Allenatore: Petrakov



Italia (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca. Allenatore: Nicolato