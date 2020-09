Italia-Bosnia (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno) è una partita valida per la prima giornata del gruppo 1 nella Lega A della Uefa Nations League. Il ct Mancini lancia Zaniolo a centrocampo e preferisce il Gallo Belotti alla Scarpa d'oro Ciro Immobile, in panchina con Ciccio Caputo. Dall'altra parte c'è Dzeko, ma non l'ex juventino Pjanic. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze. In contemporanea si disputa l'altra partita del girone tra Olanda e Polonia ad Amstedam, dove gli Azzurri sono attesi lunedì per la seconda giornata. La vincente di ogni gruppo accede alle Final Four.



PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti, Insigne. CT: Mancini.



BOSNIA (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevi. CT: Bajevic.



Arbitro: Sidiropoulos (Grecia), assistenti Kostaras e Dimitriadis, Papadopoulos quarto uomo.