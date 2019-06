Torna in campo l'Italia. E lo fa ospitando la Bosnia all'Allianz Stadium, nella quarta gara del Gruppo J, valevole per le qualificazioni a Euro 2020. Primi a punteggio pieno, reduci dalla vittoria convincente in casa della Grecia, i ragazzi di Mancini se la vedono con quella che, a livello qualitativo, è la vera rivale del girone.



GOL DEI BOMBER - Gli azzurri arrivano da quattro vittorie e un pareggio, e in queste cinque gare non hanno subito nessun gol. La Bosnia, invece, non vince da quattro trasferte consecutive (due pareggi e due sconfitte). Mancini è alla ricerca di un gol del suo centravanti: a secco Belotti nell'ultima gli Azzurri stanno andando tanto in gol coi centrocampisti.



I SINGOLI - Nicolò Barella ha segnato 2 gol con l'Italia, ed entrambi hanno aperto il match. Edin Dzeko, centravanti della Bosnia, non segna da sei partite consecutive in nazionale. E allo Stadium, con la maglia della Roma, non ha mai fatto gol.



FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne. CT Mancini.

SERBIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak. CT Prosinecki.