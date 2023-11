. Dicevo di uno Spalletti raggiante a fine gara, quando, lo spagnolo Gil Manzano, ha decretato la fine dell'incontro. Il tecnico toscano, nativo di Certaldo, era arrivato alla stadio con una cuffia blu per preservare la sua lucente pelata, dal freddo di Leverkusen. Inno cantato a squarciagola e andare con il vento in poppa. Insomma Spalletti si è portato con sé, nello stadio tedesco della Renania settentrionale alcuni taumaturgici effetti positivi, proprio per dare agli azzurri quella consapevolezza e quella vicinanza che un grande selezionatore, da autentico scudiero, deve trasmettere ai suoi ragazzi. Anche nella ripresa, quando gli ucraini hanno espresso tutto il loro ardore patriottico e la loro cristallina vivacità, Spalletti ha cercato di reprimere il nervosismo, che col passare dei minuti, montava in lui ad ogni proiezione offensiva degli “eredi” di Shevchenko. Infine. Bandiere tricolori firmate, maglie azzurre (per l'occasione bianche) siglate con contagioso entusiasmo, sono stati i momenti più felici per un tecnico che aveva dovuto raccogliere i cocci lasciati “dall'Arabo Mancini”., in preda ad una sorta di sconforto per l'abbandono improvviso della precedente conduzione di Mancini. Certo, anche il neo tecnico della Nazionale, ci ha offerto qualche sorprendente scelta.un “soprammobile” ormai già in soffitta, che ci ha fatto tremare e soffrire anche a Leverkusen, con una partita che non può andare aldilà di una benevolente sufficienza., che dopo tre rigori consecutivi gettati nella spazzatura (con la Svizzera, l'errore dagli 11 metri ci costò la partecipazione al mondiale) avrebbe dovuto recitare il ruolo da spettatore, magari da un posto privilegiato in tribuna ma mai tornare in Nazionale. Niente di tutto ciò. Luciano ha creduto in lui, tentando generosamente, di “rianimarlo”, ma la terapia riabilitativa è risultata, pure stasera, assolutamente inutile. Dell'italo-brasiliano ho contato una trentina di tocchi in orizzontale, un passaggio in verticale e una palla persa nella nostra trequarti, in modo dissennato che, per puro caso, non si è trasformata in gol per l'Ucraina. Correva il 43esimo minuto del primo tempo. Nella ripresa, gli concedeva una sorta di riscatto, ma doveva arrendersi, facendolo uscire, al settantesimo. Al suo posto metteva, negli ultimi “infernali” 20 minuti di vera sofferenza, il romanista. Al terzo minuto di recupero, in una penetrante azione degli ucraini, proprio Cristante interveniva su Mudrak che volava (come si diceva una volta) per le terre. L'arbitro Manzano si appellava al Var che sentenziava la prosecuzione del gioco. In altri termini non c'erano, come si dice, gli estremi per il calcio di rigore., aveva sfoderato tutta la sua pregiata inventiva tecnica calcistica, per vincere la nostra idiosincrasia a questo spigoloso avversario., non solo in attacco ma anche in difesa, nonostante le aggressioni di gioco esperite dal rosso Kanoplia, che si è opposto maldestramente alla sua inarrestabile dinamica offensiva.. Sarà uno step fondamentale per capire quali saranno le protagoniste di un campionato che sta assumendo un'identità dai contorni affascinanti. Juve ed Inter scioglieranno ogni riserva, affrontandosi, speriamo vivamente, senza stress ed esasperazioni agonistiche.