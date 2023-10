Tutti in cerchio, stretti l’uno all’altro per darsi la carica in vista di un impegno che, al di là del prestigio e della suggestione creata dal fatto che si tratta della prima sfida contro l’Inghilterra a Wembley da quel fantastico 11 luglio 2021, per l’Italia di Luciano Spalletti rappresenta un passaggio molto importante per la qualificazione all’Europeo del 2024. Il testa a testa con l’Ucraina per garantirsi come minimo la seconda posizione nel girone ed evitare lo spauracchio dei play-off di marzo vivrà una nuova puntata nella trasferta londinese. Preparata con particolare cura, in un momento psicologicamente non semplice per l’eco del caso scommesse che ha toccato due azzurri come Tonali e Zaniolo, tra le mura di Coverciano.



Lì dove Gigi Buffon, capo-delegazione della Nazionale, ha vissuto momenti molto intensi della sua carriera da calciatore e da dove ha provato a suonare la carica ai suoi “eredi”. Un discorso motivazionale in presenza di tutti i calciatori, del ct Spalletti e del suo staff: tutti assieme per provare a fare l’impresa a Wembley, ancora una volta.