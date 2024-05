Italia, Buffon: "Emozionante tornare in Germania, saremo protagonisti. Albania? La sfida più delicata"

Gianluigi, ex portiere della Juventus, ha parlato a margine dei, andati in scena ieri sera a Cala di Volpe. Ilsi è proiettato ai prossimi Europei, dicendo la sua sulle possibilità dell'Italia e sull'emozione di tornare in Germania, paese dove ha trionfato nel 2006."Quando penso alla mia carriera penso quasi sempre alle sconfitte, perché sono gli unici momenti in cui uno si ferma e pensa. Sono momenti per migliorare, per renderti più forte. La vittoria invece ti inebria e non ti fa pensare tanto. Tornare in Germania sarà bellissimo, così come essere capo delegazione di un gruppo di ragazzi eccezionale e una squadra secondo me di livello molto alto".

"Saremo protagonisti perché la nostra storia ce lo suggerisce, per non dire che ce lo impone. Spalletti ci ha portato un senso d’appartenenza spiccato, un modo di lavorare serio, con le difficoltà che vanno affrontate per poi uscirne migliori. Sta provando a spaccar il capello e anche l’atomo per dare qualcosa a questa squadra"."Sarei ipocrita a dire che è la più difficile, probabilmente è la più delicata, perché iniziare nel giusto modo farebbe bene a tutti noi".