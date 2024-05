Italia, Buffon: "In tanti qui ci sottovalutano, all'estero ci vedono come potenziali vincitori"

Getty Images

Prima giornata di lavoro perche sta scaldando i motori in vista dell'inizio degli. Agli ordini dic'erano 27 giocatori, in attesa di, ancora aggregati. Ce n'era però un altro, un ex, a bordo campo che scalpitava. Era Gigi, capo delegazione della, che ha poi parlato a Rai 2. Queste le sue parole."È andata molto bene,e sapere che abbiamo questache ci stimola tanto, cioè quella di poter arrivare a questo Europeo con la possibilità di essereSiamo una nazionale che ha dei valori importanti, dal punto di vista umano e tecnico. Penso che sia una Nazionale, in maniera errata,. Ogni tanto essereci fa fare delle buone competizioni, la speranza è questa".

- "Sarà duro anche per gli altri che ci dovranno affrontare. Questa è una certezza edIn un benchmark di valori,"Il CT è stato molto chiaro, ha visto in Nicolò delle qualità tecniche che magari non vedeva negli altri giocatori. Potrebbe essere un'arma in più, con caratteristiche differenti. Per quanto riguarda il resto,

- "Ha dato risposte importanti in questi due mesi e mezzo, che sono partiti dalla mancata convocazione di marzo. Quello probabilmente ha fatto da: da lì in poi, ha segnato quasi ogni domenica ed è stato decisivo per la propria squadra, anche per i trofei vinti.Poter contare su un attaccate che sta vivendo un momento simile ci dà fiducia. Detto ciò, abbiamo ancheche sono giocatori importanti, con caratteristiche differenti, che ci possono dare tanto".