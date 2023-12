Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia, ha parlato alla Rai:



"Bellissimo, rientrano in circolo sensazioni uniche. Sarà una bella sfida, era preventivabile che il girone fosse difficile essendo in quarta fascia. Abbiamo le nostre chance, mi ricorda il gruppo del 2012 con l'Irlanda al posto dell'Albania. Più forti di noi? Forse alcune tecnicamente, ma a livello di unità di intenti e di gruppo non so quante ce ne siano. Penso che sia meglio affrontare subito l'Albania, ma bisogna prenderla con le pinze. Il problema sarà prima nostro, poi della Spagna e della Croazia. Stiamo parlando di una squadra che ha dei valori".