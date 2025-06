Italia, Buffon: "Spalletti solo in conferenza? Era giusto si prendesse la scena. Ranieri? Ci sta pensando Gravina"

Getty Images for FIGC

A pochi minuti da Italia-Moldavia ha parlato, ai microfoni di Sky Sport,Il capo-delegazione degli azzurri ha commentato la situazione diall'ultima panchina come CT dopo l'esonero comunicato in conferenza stampa."Se volessi dare un titolo a Spalletti, darei "un uomo". Lui è così, abbiamo di fronte un uomo che abbiamo rispettato e con lui abbiamo scelto di comportarci con la massima trasparenza, ci siamo presi questo rischio consapevoli che fosse la cosa migliore. E rifarei diecimila volte questa scelta, con Luciano serve la verità, non servono scorciatoie. E io sono come lui. Ci siamo ritrovati e ci siamo detti quello che pensavamo, sapendo che la sua concentrazione sarebbe stata solo sulla squadra.

CONFERENZA - "Lui da solo? Eravamo d'accordo.. In grande sintonia ed empatia. L'unica cosa che c'è da fare è concentrarsi e spero che possano fare l'ultimo regalo all'allenatore, alla federazione e ai tifosi"."Mi auguro che i ragazzi abbiano capito che non fosse solo colpa diLa cosa che mi interessa di più é che diano una risposta sul campo, come la davamo noi a nostri tempi.

"Al futuro sta pensando il presidente a questo,. Ad oggi non mi sembra di averlo fatto bene, quindi è bene che mi concentri su questo".